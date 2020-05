Vestido de ‘morte’, homem vai à fila da Caixa para saque do auxílio emergencial no interior do Pará

(Foto:Reprodução G1) – Caso ocorreu em Cametá (PA) neste sábado (2). A ideia era chamar atenção para o risco de contaminação pela aglomeração nas filas.

Homem fantasiado de ‘morte’ caminha pelas ruas de Cametá, no Pará

Pessoas que foram à agência da Caixa Econômica Federal em Cametá, no interior do Pará, para fazer o saque emergencial de R$ 600 na manhã deste sábado (2) se depararam com uma cena inusitada. Um homem se vestiu de “morte” e circulou próximo aos que formavam longas filas para o saque liberado pelo Governo Federal.

Usando roupa preta, segurando uma foice e com a máscara da personagem, ele chamou atenção de todos. A ideia era alertar para o risco de contaminação ao se aglomerar nas filas, mas as pessoas levaram a fantasia na brincadeira e pediram até para fazer foto com a “morte”.

“Vestimos uma pessoa de morte e colocamos câmera na foice. Foi uma experiência social minha com um amigo para poder ver qual a sensação das pessoas em ver que tá todo mundo arriscando sua vida por R$ 600. E as pessoas paravam pra tirar foto com a morte!”, relata Bruno Veiga, que teve a ideia juntamente com o amigo Lauri Fernandes.

A “morte” ficou passeando entre as pessoas na fila. Segundo Bruno, os moradores se assustavam no início, mas depois pediam para fazer selfie.

“As pessoas olhavam a morte e pediam pra tirar foto, achando graça, elas não tão nem aí se vão morrer, as pessoas tão malucas”, relatou ainda Bruno.

Saque

Neste sábado (2), agências abrem de 8h até 14h para o saque do auxílio emergencial de R$ 600. De acordo com a Caixa, quem nasceu em setembro e outubro já vai poder sacar o benefício, esse saque estava previsto para segunda, dia 4. O saque para quem nasceu em novembro e dezembro está mantido para terça, 5 de maio.

Milhares de brasileiros enfrentaram longas filas nessa semana. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta sexta-feira (1º) que é impossível acabar com as filas nas agências do banco, mas garantiu que a instituição está adotando medidas para reduzir as aglomerações.

Por G1 PA — Belém

02/05/2020 12h39

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...