Vestindo saia, advogado é flagrado dirigindo drogado, embriagado e com um adolescente

Um advogado foi detido no último sábado (24), na cidade de Parauapebas, após ser flagrado conduzindo em alta velocidade e na contramão, na rua 11 do bairro Cidade Nova. O motivo da detenção já seria suficientemente grave, mas Cristiano Ribeiro Rolim, de 38 anos, deixou sua situação ainda pior. (Foto: Via Whatsapp)

Durante a abordagem da PM, os agentes suspeitaram do comportamento alterado do advogado e pediram para revistar o carro. Segundo os agentes, Cristiano, que vestia saia, aparentava estar sob o efeito de drogas.

No interior do veículo, também estava um adolescente, que se identificou como garoto de programa, sendo liberado logo em seguida. Os policiais também comprovaram a suspeita e encontraram uma quantidade de drogas não informada.

Segundo a PM, o advogado resistiu a detenção e chegou a desacatar os oficiais presentes, mas acabou admitindo posteriormente que estava sob o efeito de entorpecentes que havia comprado em uma boca de fumo do local.

Durante seu depoimento e visivelmente mais calmo, Cristiano disse que a “única coisa que queria era usar drogas” e pediu desculpas aos militares desacatados. Após pagar fiança de três salários minímos, o advogado foi liberado.

Sobre o garoto de programa encontrado com ele no carro, Cristiano não quis fazer comentários e informou que este detalhe diz respeito apenas a sua vida privada.

