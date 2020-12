Veterinário faz ‘roleta-russa’, ameaça e tentar estuprar a esposa e é preso

O médico veterinário Sérgio Luis Bocardi, de 53 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (23) por ameaçar e tentar estuprar a esposa.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito fez ‘roleta-russa’ com um revólver contra a própria cabeça, apontou a arma contra o cachorro da família e fez ameaças contra a mulher dele.

A esposa, de 55 anos, e a filha do veterinário, de 24 anos, ligaram para a polícia na madrugada e disseram que estavam trancadas em um quarto da casa, escondidas de Sérgio, que tentava arrombar a porta. As vítimas ainda relataram que o suspeito tinha duas armas na casa e que estavam no quarto há três horas.

As autoridades foram até o local e abordaram o veterinário. Ele contou à Polícia Militar que tentava arrombar a porta porque a mulher havia perdido a chave do cômodo, onde estariam remédios que ela deveria tomar. A esposa negou a situação.

A mulher contou que Sérgio, entre a noite do último domingo (20) para segunda-feira (21), se trancou no quarto com ela e, armado com um revólver, fez ‘roleta-russa’ na própria cabeça e apontou a arma para o cachorro deles. Ela impediu que o animal fosse ferido e acabou agredida e ameaçada de morte pelo marido.

No dia seguinte, após as agressões, enquanto a vítima estava sob efeitos de remédios na cama, o suspeito tentou estuprá-la.

Sérgio foi preso e suas duas armas também foram apreendidas. Ele foi encaminhado ao Plantão de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá, onde foi apresentado para a delegada plantonista. Ele foi preso em flagrante delito pelo crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. [Com informações ISTOÉ.]

