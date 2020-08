Via da Avenida Brasil é liberada ao tráfego após conclusão do aterro

Empresa realizou a reestruturação do fundo (nascente), canalizou e fez a recomposição das paredes. (Foto:Jornal Folha do Progresso)

O trecho estava impedido de trafego por mais de 10 anos.

Com a conclusão do aterro, tráfego foi liberado nas duas vias da Avenida Brasil em Novo Progresso

A prefeitura de Novo Progresso, através da Secretaria Municipal de Obras divulgou nesta semana que esta concluso e liberada para trafego de veículos o trecho que há 10 anos testava interditado.

O serviço de recuperação do trecho foi realizado pela empresa “JM TERRAPLANAGEM”, que continua com os serviços para pavimentar a avenida.

No trecho recuperado o aterro de uma nascente que havia se rompido foi reconstruído, restabelecendo o tráfego no local. Esta é a segunda estrada liberada para a passagem de veículos em pouco mais de uma semana.

A primeira a ser recuperada foi a Avenida Jamanxin, que liga o centro com bairro São Marcos, no local havia uma ponte com problemas na estrutura, foi construído um galeria no local, uma grande vala foi aberta na estrada, impedindo a passagem dos veículos. Os motoristas, moradores estavam fazendo uma rota alternativa pela rua Medianeira até que as obras fossem realizadas.

Nesta semana os serviços foram conclusos, a via liberada, agora a empresa prepara ao trecho para pavimentação.

