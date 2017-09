Viajar pelas estradas do Pará está 16% mais caro neste feriado de 7 de setembro

Viajar de ônibus pelo interior do Pará ficou mais caro, assim como as passagens interestaduais, que subiram 9,04% em relação a 2016.

Uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconomicos (Dieese-PA), as passagens do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros para este feriado de 7 de setembro, estão 16,61% mais caras em relação ao mesmo período de 2016. O reajuste foi autorizado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) em abril de 2017.

Já as passagens nos ônibus interestaduais, também estão mais caras 9,04% em relação a mesma data de 2017, conforme reajuste da Agencia Nacional de Transportes Terrestre (ANTT).

No caso específico da linha urbana para a ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, as passagens subiram quase 15%. A passagem saiu de R$ 4,35 para R$ 5,00. Já o valor da passagem pela linha intermunicipal, que sai do Terminal Rodoviário, está custando R$ 12.

Confira os valores praticados neste feriado para municípios do interior do Estado:

•Abaetetuba: R$ 21,00

•Bragança: R$ 42,50

•Cametá, com travessia de balsa: R$ 56,00

•Capanema: R$ 33,50

•Castanhal: R$ 14,00

•Colares: R$ 25,25

•Curuçá: R$ 27,00

•Marudá: R$ 32,00

•Marabá: R$ 100,00

•Salinas: R$ 42,50

•São Caetano de Odivelas: R$ 23,20

•Tucuruí: R$ 85,00 (diurno) e R$ 115,00 (noturno)

•Vigia: R$ 19,00

Fonte: G1 PA.

