Viatura com quatro policiais civis capota na BR-422, em Cametá

Policiais voltavam de uma ação social em Limoeiro do Ajuru quando perderam o controle do veículo

Uma viatura da Polícia Civil de Abaetetuba com quatro ocupantes capotou na altura do km-12 da rodovia BR-422, em Cametá, no nordeste paraense. De acordo com a Polícia Militar, que prestou apoio aos feridos, apesar do susto, nenhum dos policiais civis se feriu gravemente.

A Polícia Civil não informou o nome dos delegados que se envolveram no acidente, mas disse que a equipe estava em uma ação social na cidade de Limoeiro do Ajuru na manha deste domingo (29) e por volta de 12h30, sofreram o capotamento enquanto voltavam da missão. O carro ficou muito danificado e, segundo a assessoria da Polícia Civil, os ocupantes tiveram sorte de sair com apenas escoriações.

Ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente, já que o trecho da BR onde ocorreu a capotagem é pouco habitado e sem asfalto. O major Silveira, do 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Cametá, informou que os policiais civis foram levados a Cametá para atendimento médico.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...