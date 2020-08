Viatura da PM cai dentro de canal durante perseguição em Castanhal

(Foto:Reprodução) – Apesar do susto, militares não se feriram com gravidade

Na manhã desta quinta-feira (20), um viatura da Polícia Militar em Castanhal caiu dentro de um canal em um acidente de trânsito na avenida Paulo Titan, no bairro Nova Olinda. Apesar do susto, nenhum policial dentro da viatura se feriu com gravidade.

O carro, que pertence à 3ª Companhia Independente de Missões Especiais (3ª CIME), subordinada ao Comando de Missões Especiais (CME),estaria sendo usada para perseguir suspeitos que haviam acabado de passar em um veiculo pelo local. Após receberem a denúncia de que quatro suspeitos armados em um veículo estavam rondando pelo bairro, as Polícia resolveu fazer buscas na tentativa de localizar esse suposto grupo de criminosos.

Quando se depararam com um veículo com suspeitos, que ainda estaria sendo auxiliado por dois outros homens em uma motocicleta, a perseguição começou, por volta das 10h20. Contudo, quando eles passavam pelo canal perto da Avenida Barão do Rio Branco, um outro carro, que não tinha nenhuma ligação com o caso, fez uma conversão.

Para evitar a colisão com o veículo onde estavam os civis, o PM que dirigia a viatura 02 desviou e bateu na mureta do canal, caindo na água rasa. Os policiais tiveram apenas lesões superficiais e passam bem.

Os suspeitos que eram perseguidos conseguiram fugir, e após algumas horas, a viatura foi retirada do canal com a ajuda de dois guinchos.

Por:O Liberal

