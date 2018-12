Viatura da PM capota durante perseguição e deixa três feridos e um morto em Belém

(Foto: Via WhatsApp) – Um homem foi morto e uma viatura da Polícia Militar capotou, na tarde desta terça-feira (4), durante uma perseguição na rua Silva Castro, próximo à travessa 14 de Abril, no bairro do Guamá, em Belém.

De acordo com informações divulgadas pela PM, três policiais que estavam na viatura ficaram feridos após perseguição a um criminoso, identificado como Roger Matheus Barbosa de Assis, vulgo “Playboy”. Segundo a versão da PM, o criminoso teria se chocado contra a viatura dos oficiais, e, em seguida, tentado trocar tiros com os agentes, que, mesmo feridos, conseguiram abater “Playboy”.

O criminoso já era acusado de um homicidio e o roubo de uma arma de um policial federal. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio, documento expedido pelo juiz Heyder Tavares, em 21 de agosto deste ano.

Os agentes envolvidos no capotamento, um capitão e dois cabos, foram imediatamente socorridos e levados a um hospital particular. Nenhum corre risco de morte.

(DOL)

