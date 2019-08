Viatura da PM e ambulância se envolvem em acidente e paciente morre na rodovia PA-140, em Vigia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma pessoa morreu depois que uma viatura do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) e uma ambulância se envolveram em um acidente na rodovia PA-140 em Vigia, nordeste do estado.

