Viatura da PM tomba em via na trans garimpeira em Jardim do Ouro

De acordo com informações, dois pneus do veículo, que era ocupado por dois Cabos da PM, teriam estourados e provocado o tombamento por volta das 11h desta manhã.

Uma viatura da Polícia Militar do 106° Posto de Policiamento Destacado – PPD de Crepurizinho, tombou neste sábado (05), em um trecho a cerca de 2 km da comunidade Jardim do Ouro, região garimpeira de Itaituba.

Pneus estouram e viatura da PM tomba em via na região garimpeira comunidade de Jardim do Ouro município de Itaituba (Foto:Divulgação)

