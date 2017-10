Viatura da Polícia Civil é usada para buscar alunos em escola

Circula nas redes sociais um vídeo de uma viatura da Polícia Civil, número 2095, sendo utilizada para serviços particulares.

No vídeo publicado no Twitter do Pará Notícias, na segunda-feira (16), é possível ver dois alunos saindo de uma escola particular, localizada na rua dos Caripunas, no bairro Cremação, em Belém, e entrando no veículo oficial do Governo do Estado do Pará.

O vídeo também já circula pelo WhatsApp e está gerando comentários negativos da população. “Quando é para ir para uma ocorrência demoram”, “Fazendo serviço particular em vez que está atendendo a população”, “Ficam gastando a gasolina que nós pagamos”, entre outros.

Viatura da PC do Pará sendo usada para fins particulares,a VTR para na porta d colégio e pega estudantes,essa situação se repete diariamente pic.twitter.com/92TNOnpZIW — Pará Notícias (@Paranoticias1) October 17, 2017

Através de nota, a Corregedoria Geral da Polícia Civil informou já tinha conhecimento do vídeo. Diante disso, foi determinada a apuração do fato, para verificar a Unidade Policial responsável pela viatura e, por conseguinte, identificar quem a conduzia para prestar esclarecimentos. A nota afirma ainda que que toda viatura da Polícia Civil tem rastro (um equipamento tipo GPS) que registra o trajeto feito pelos veículos e que será utilizado na apuração da denúncia

