Viatura da Polícia Civil pega fogo em Pacajá

Chamas teriam sido provocadas por um problema mecânico no veículo(Foto:Reprodução)

Uma viatura da Polícia Civil pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (15), em Pacajá, próximo à Vila Aratau, no interior do Estado.

De acordo com a assessoria do órgão, as chamas foram provocadas por um problema mecânico. Por questões burocráticas, os policiais que estavam no veículo se dirigiram para a delegacia para fazer um registro de ocorrência.Ninguém ficou ferido e apenas perdas materiais foram registradas.

Por:Tainá Cavalcante/ORM

15.07.20 12h04

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...