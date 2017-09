Viatura da Polícia Militar capota no bairro do Sacramenta, em Belém

Dois policiais estavam no veículo tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para um hospital particular em Belém.

Uma viatura da Polícia Militar capotou no final da manhã desta sexta-feira (29) após colidir com outro carro, na passagem Cabedelo com a Bom Jesus. O acidente aconteceu no bairro da Sacramenta, em Belém.

De acordo com informações repassadas pela Zpol, dois PM’s estavam no automóvel, um deles ficou com o pé preso nas ferragens, sem ferimentos graves. Os dois foram encaminhados para um hospital particular da capital.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...