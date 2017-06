Viatura da PRF tomba em Mato Grosso após se envolver com colisão com carreta

A Polícia Rodoviária Federal informou, há pouco, que uma viatura Mitsubishi Pajero se envolveu, esta tarde, em colisão lateral com uma carreta volto Scânia NH12, em Santo Antonio do Leverger (35 km de capital). A assessoria informou que um “agente da PRF sofreu apenas escoriações”.

Com o impacto, a viatura tombou e ficou com as rodas para o alto. A carreta estava com semi-reboque caçamba e o motorista não se feriu. Não foi informada a causa da colisão.

Fonte: Só Notícias.

