Viatura roubada do IML de Tucuruí é localizada

(Foto: Reprodução)- A viatura da Perícia Criminal do Centro de Perícias Científicas roubada por bandidos que invadiram o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, região sudeste do Pará, foi localizada no domingo (22).

De acordo com informações da Polícia Civil, passadas nesta segunda-feira (23), a viatura foi abandonada na vicinal do Cupu, zona rural do município de Breu Branco. Uma equipe do IML de Marabá foi deslocada para realizar perícia na viatura.

Durante o assalto também foram roubadas cerca de 40 armas de fogo que passariam por perícia. O assalto durou cerca de 10 minutos.

Na tarde desta segunda-feira (23), o IML informou que não divulgará o número exato de armas roubadas.

