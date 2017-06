Vice–governador e Secretários de estado visitam Novo Progresso e garantem inicio da obra do Hospital Municipal

O Prefeito de Novo Progresso recebeu o vice-governador do estado e sua comitiva no aeroporto às 16h40mn deste sábado (11). Saindo do aeroporto foram direto visitar a Escola Tecnológica, posteriormente o Hospital Municipal e terminou com uma reunião aberta ao público no plenário da Câmara Municipal. Sua visita a Novo Progresso teve como objetivo acompanhar o andamento das obras do estado no município, uma delas foi para dar inicio a do Hospital Municipal.

Na escola Tecnológica o representante da SEDUC Sr. Wendel disse que no mês de julho acontecerá o processo licitatório e que provavelmente se não tiver nenhum embaraço jurídico, no final de julho será publicado a empresa vencedora para que reinicie a obra.

No Hospital municipal o secretário de saúde garantiu que na quinta feira (15/06) o construtor Ferraz da empresa licitada Giamebil dará inicio nas obras.

Visitaram também a escola estadual Waldemar Lindemayer, na qual a mesma precisa de uma quadra de esportes.

O vice governador do estado Zequinha Marinho, garantiu que nos próximos dias serão retomados os trabalhos de construção do Hospital Municipal e que os compromissos firmados ainda na eleição com o Prefeito Macarrão(PSC), estão sendo cumpridos em favor do Município de Novo Progresso.

O prefeito Macarrão, acompanhou o vice-governador falou da importância da presença dele no Município pra ver de perto a real situação que vivemos.

Comitiva

Secretário de Estado de Saúde Pública: Vitor Manuel Jesus Mateus

Seduc: Wendel

Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda: ANA MARIA DO SOCORRO MAGNO CUNHA

Secretaria de Estado de Planejamento: JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Deputada Federal: Julia Marinho

Vice Governador: Zequinha Marinho

O vice-governador Zequinha Marinho e comitiva estiveram neste domingo no Distrito de Castel ode Sonhos, Cachoeira da Serra e na cidade de Itaituba.

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

