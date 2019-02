Vice-prefeita de Terra Santa morre antes de assumir a administração do município

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Eliane Bentes, do PSDB, iria assumir a prefeitura de Terra Santa, após decisão do TRE-PA, que cassou o mandato e tornou inelegível por 8 anos, o prefeito Doca Albuquerque.

No último domingo, 17, ela passou mal e foi encaminhada para o hospital. No caminho, ainda na embarcação, ela teve possivelmente um infarto fulminante. A vice-prefeita chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipal de Santarém, mas não resistiu e veio a óbito

A vice-prefeita do município de Terra Santa, Eliane Bentes, acabou morrendo nesta segunda-feira, 18, em Santarém, município do Pará. Segundo informações de pessoas próximas, Eliane já vinha passando mal há pelo menos uma semana.

