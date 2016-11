MARAPANIM-Vice-prefeita suspeita de provocar prejuízo de R$ 6 milhões é presa no PA

Denúncia por crime de responsabilidade foi oferecida pelo MPPA.

Juiz decretou afastamento e prisão preventiva no dia 25 de novembro.

O juiz Sávio José de Amorim Santos determinou na última sexta-feira (25) o afastamento do cargo e a prisão preventiva, por crime de responsabilidade, da vice-prefeita de Marapanim, no nordeste do Pará. A decisão foi divulgada na segunda-feira (28) pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), que ofereceu a denúncia.

Segundo o MPPA, vice-prefeita foi presa no mesmo dia, em um bar da cidade. Segundo a denúncia oferecida pela promotora de justiça de Marapanim, Síntia Quintanilha Bibas Maradei, a gestora municipal é suspeita de provocar um prejuízo financeiro na ordem de mais de R$ 6 milhões à administração pública durante o período que esteve à frente da prefeitura.

De acordo com Sintia Bibas Maradei, o município encontra-se em colapso em todas as áreas de gestão pública básica. “Não há recursos para o implemento das atividades cotidianas da máquina administrativa e o salário dos servidores está atrasado”, disse a promotora.

O MPPA relata ainda que entre as irregularidades cometidas pela vice-prefeita está o desvio de dinheiro público ao praticar saques e transferências bancárias sem justificativa nem amparo legal, apropriação de dinheiro em proveito próprio e utilização de cheques não nominais, entre outros crimes.

Do G1 PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...