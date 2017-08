Vice Prefeito de Novo Progresso pede ajuda para conter fiscalização do IBAMA na região

O vice-prefeito de novo progresso, Gelson Dill (PMDB), esteve em Brasilia em audiência com Senador Paraense Jader Barbalho e aproveitou para relatar sobre as ações dos fiscais Ambientais (IBAMA) no município e na região, e pediu ajuda ao senador.

Ele postou na pagina pessoal do facebook disponível na internet; “Hoje levamos a situação das fiscalizações do IBAMA aos senadores Jader Barbalho e Flexa Ribeiro, e o Deputado Federal Delegado Eder Mauro, onde pedimos a intervenção deles para defender a nossa região da forma abusiva com que os agentes de fiscalização estão atuando em nossa região”.

“Estamos convocando os políticos para encontrar a saída para resolver esse problema. E contamos com o apoio deles”, finalizou Dill.

Por Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...