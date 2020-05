Vice-Prefeito de Novo Progresso testa positivo para Covid-19

Gelson Dill (MDB) vai para estatística como 14º caso confirmado na cidade, ele fez exame após apresentar sintomas testando negativo.(Foto:Reprodução)

O Vice-Prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill (MDB), testou positivo para Covid-19 nesta segunda-feira(18), após ter suspeita a 21 dias. Segundo Dill desde o primeiro exame feito em Novo Progresso que teve suspeita começou usar medicamento , com Hidroxicloroquina e Hidromicina , e seguiu para o estado do Mato Grosso onde realizou outros dois testes rápidos com resultado negativo.

Por orientação de seu médico, ele ficou em isolamento por 21 dias e retornou para Novo Progresso segundo ele curado. O exame que testou positivo pra Covid-19-Coronavirus) foi realizado por um laboratório no Estado do Paraná , o resultado positivo pra Covid-19 (Coronavirus) saiu nesta segunda (18) , “estou em casa isolado”, disse Dill.

Leia Também:Vice-Prefeito de Novo Progresso mostra exame negativo para Covid-19

*NOVOS CASOS-Surto de coronavírus assusta moradores e vai mudar à realidade da cidade de Novo Progresso

*MP-PA recomenda à prefeitura de Novo Progresso que use o decreto estadual para alcançar 70% de isolamento social.

Segundo o vice-prefeito , submeteu a tres testes rápido de coronavírus assim que surgiram os primeiros sintomas. “O vice – prefeito, não informou onde contraiu a doença”.

Dil chegou a mostrar resultados onde mostrava quadro de Pneumonia, e para ter certeza, foi realizado uma contraprova, que deu positivo para Covid-19.

Dill divulgou audio , nas redes sociais, que teve a opção da medicação, e que continua em isolamento para não comprometer as pessoas. “Queria sair hoje , mas com este resultado positivo de Covid-19, fico em casa, mais uns dias pra ter certeza que estou curado”,divulgou.

Veja o exame enviado pelo Vice-Prefeito Gelson Dill;

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...