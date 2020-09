Vice-prefeito de Salinas morre ao visitar moradora

Luiz Valdeci Nóbrega estava no segundo mandato como vice-prefeito (Foto;Divulgação)

Luiz Valdeci Nóbrega sofreu um infarto; chegou a ser levado ao hospital da cidade, mas chegou sem vida

Morreu na manhã desta quarta-feira (23), vítima de infarto, o vice-prefeito de Salinópolis, Luiz Valdeci Nóbrega. Ele tinha 74 anos e era do partido Democrata (DEM). A informação foi confirmada pelo filho dele, Ronaldo Gonçalves Nóbrega.

Segundo Ronaldo, o pai estava visitando obras no bairro Bom Jesus, em Salinópolis, por volta das 8h30. Ele entrou na casa de uma moradora do bairro, para conversar sobre as principais demandas da comunidade e se sentou para tomar um café.Em determinado momento, se debruçou na mesa e a moradora percebeu que ele estava passando mal. Ela foi atrás de ajuda e um motorista de ambulância do Samu que estava na proximidade tentou fazer a reanimação. O vice-prefeito ainda chegou a ser levado às pressas para o hospital da cidade, mas chegou ao local sem vida.

Valdeci estava em seu segundo mandato consecutivo como vice-prefeito. Ele já foi vereador de Salinas e chegou a concorrer à Prefeitura. O corpo será velado na Câmara Municipal de Salinas, a partir das 13h desta quarta. O enterro está programado para esta quinta-feira, às 16 horas. O vice-prefeiro deixa esposa, nove filhos e dez netos.

Por:Redação Integrada

23.09.20 12h05

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...