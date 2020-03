Vice-prefeito é assassinado por dono de bar durante briga por som alto

O proprietário do bar estava armado e disparou contra o vice-prefeito. Vítima não resistiu e morreu no balcão do estabelecimento.

Um homem, identificado como Joelson Pereira Dias (38), foi morto com pelo menos três tiros de revólver calibre 38 durante uma briga na noite da última terça-feira (10), na cidade de Serra Nova Dourada, a 715 quilômetros de Sinop. O crime ocorreu em uma bar no centro da cidade e Joelson, que era mais conhecido como ‘Neguinho do Bento’, também era vice-prefeito do município.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela Polícia Civil de Serra Nova Dourada, Joelson se envolveu em uma briga com o dono do bar por conta do som do local, que estava muito alto. O proprietário estava armado e acabou atirando no político, que não resistiu e morreu ainda no local. Depois disso, o dono do bar fugiu.

Pouco tempo depois, o acusado se apresentou na base da Polícia Militar de Bom Jesus do Araguaia (a 697 quilômetros de Sinop), município que fica a 18 quilômetros do local onde o crime ocorreu. Quando foi questionado sobre a arma utilizada no assassinato, o acusado afirmou que jogou o revólver calibre 38 no Rio Mureré enquanto se dirigia para a base.

O crime, que foi registrado no Boletim de Ocorrências como homicídio doloso, quando há intenção de matar, segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Além de político Joelson também era agricultor. Ele era casado e pai de duas filhas, uma de 2 e outra de 13 anos. A cidade de Serra Nova Dourada fica localizada na região conhecida como ‘Norte Araguaia’ de Mato Grosso e tem cerca de 1,5 mil habitantes.

Vice-prefeito de Serra Nova Dourada, Joelson Pereira Dias, é assassinado (foto: Reprodução / Facebook)

