Vice-prefeito é vítima de sequestro relâmpago no Pará

(Foto: Reprodução/Facebook) -O vice-prefeito de Xinguara, sudeste paraense, Raimundo Mototáxi, foi vítima de um sequestro relâmpago na tarde do último sábado (23).

Segundo informações, a ação aconteceu na estrada do Distrito São José do Araguaia quando criminosos o renderam por 6 horas e roubaram a caminhonete que dirigia. Nas redes sociais, a prefeitura de Xinguara confirmou o sequestro e afirmou que, apesar do susto, Raimundo está bem.

Durante a ação, a vítima teve os olhos vendados e foi colocada no banco de trás do veículo. No final, Raimundo foi abandonado em um matagal no município de Pau D’Arco.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da Polícia Civil de Xinguara.

(Com informações do Portal Canaã)

