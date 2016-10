Vice-prefeito eleito, Gelson Dill (PMDB) viaja a Brasília em busca de investimentos para o Municio de Novo Progresso.

O vice-prefeito, Gelson Dill (PMDB), não esperou assumir o posto de prefeito da cidade para buscar recursos.

O recém-eleito Gelson Dill (PMDB) na companhia do empresário Neri Prazeres, do Padre Giuseppe Viani , nesta semana foram até Brasília visitar os gabinetes de alguns Deputados, entre eles, o Deputado José Priante (PMDB) e o ministro da Integração Nacional Hélder Barbalho que os receberam muito bem e os parabenizaram pela prontidão no comprometimento demonstrada em quererem pressa na ajuda com recursos para o município a partir de janeiro de 2017.

A visita com certeza teve um saldo satisfatório, pois mostra para população de Novo Progresso o quanto o prefeito eleito Macarrão (PSC) e o Vice Gelson Dil (PMDB), estão comprometido em tratar dos interesses do seu município, buscando dezenas de benefícios para toda a cidade a partir do próximo ano.

Na bagagem Dil levou a bandeira da faculdade Católica, tão esperada no município, que recentemente teve o reconhecimento do MEC, e agora o objetivo da Igreja é construir e funcionar em Novo Progresso.

Gelson Postou no Facebook

“Ontem estivemos no MEC, para tratar de assuntos relacionados a faculdade Cavanis de Novo Progresso. E a escola tecnológica. Fomos atendidos pela assessora do ministro. Juntamente com Neri Neri Prazeres, padre Giuseppe Viani, e o assessor do Dep. Priante, Joeldson Araujo”.

“Ontem em reunião com o ministro da Integração Nacional Hélder Barbalho, relatamos as demandas do município de Novo Progresso, e o ministro se comprometeu com recursos para área de recuperação de vicinais, e equipamentos para secretária de obras, e também apoio político para retomada da regularização fundiária na região”.

Por Redação Joranl Folha do Progresso

