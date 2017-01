Vice-Prefeito Gelson Dill vai à Brasília protocolar proposta para MP que delimitou Flona, APA e PARNA

Vice-Prefeito Gelson Dill vai à Brasília protocolar proposta para reverter MPs que delimitou Flona Jamanxim, APA e Parque do Rio Novo.

O vice-prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill (PMDB), embarcou nesta segunda-feira (23), em um vôo rumo a Brasília. Na bagagem, os projetos de emendas para movimentar parlamentares no congresso nacional no sentido de reverter as medidas provisórias Nº 756/758 assinada pelo Presidente Michel Temer, que deu novas delimitações na Flona Jamanxim, APA e Parque do Rio Novo no território progressense e na região . Veja Limites AQUI

As emendas serão propostas para amenizar a situação na região disse Gelson.

Leia Também:Flona Jamanxim-Medida provisória altera limites de áreas de conservação na Amazônia

*Novo Progresso-Moradores se reúnem na Câmara Municipal para discutir situações preocupantes das MP’s Flona Jamanxim/APA/PARNA

*Monica Correa Presidente da “Gleba Embaúba Gorotire” e Preta do “Vale do Garça” cometam divisão da “Flona Jamanxim”

O maior empecilho criado com a MP, foi a questão da área branca que tornou-se APA (Área De Preservação Ambiental) e o Parque Nacional do Rio Novo que aumentou área.

O vice-prefeito foi indicado em reunião pelo prefeito Ubiraci Soares (PSC) de Novo Progresso, para representar o município nesta trajetória.

Em sua companhia está a presidente da Associação Vale da Garça Preta a secretaria Edvana Morona, presidente da Gleba imbaúba Gorotire Mônica Correa e o Engenheiro Florestal Edson Mariano.

A equipe espera que os deputados Federais acatem seus posicionamentos para que as emendas apresentadas possam ter o entendimento para rever a situação, junto a comissão que tramita a MPs 758/756 Câmara Federal.

O prazo para apresentar emendas está esgotando, a medida provisória deve ser apreciada pelo congresso nacional no prazo de 90 dias de sua publicação. Veja na integra AQUI

Por Redação Jornal Folha do Progresso – Foto: WhatsApp



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...