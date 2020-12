Vice-presidente Hamilton Mourão participa de evento em Belém

O segundo do executivo nacional também é o presidente do Conselho da Amazônia |Foto: Reprodução/Twitter

Foi a última reunião técnica de 2020 do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL).

O vice-presidente da República Hamilton Mourão participa nesta quinta-feira (10) da última reunião técnica de 2020 do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), na sede da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em Belém. Mourão é o presidente do CNAL.

O evento começou neta quarta-feira (9) e reúne técnicos e integrantes do Conselho juntamente com técnicos da Sudam para discutir meios para coordenar ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da região.

O CNAL abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão – mesma área da atuação da Sudam, que atualmente é capitaneada pela auditora do Tesouro NacionalLouise Caroline de Campos Löw.

O Conselho foi criado em 1995, durante o Governo FHC, e reativado pelo presidente Bolsonaro em fevereiro deste ano. O Comando do Conselho, que antes era do Ministério do Meio Ambiente, passou para a vice-presidência da República. É um órgão de cúpula cujo objetivo é reunir todos os setores que, de alguma maneira, possuem atividades conexas e voltadas para a Amazônia, no sentido de articular, deliberar e decidir sobre temas que envolvem a região.

Por:Diário do Pará

