Vice-presidente Mourão participa de reunião fechada com a mineradora Vale no Pará

Mourão desembarca no Pará e participa de reunião fechada com a mineradora Vale. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Compromisso desembarcou na região da Floresta Nacional de Carajás e não falou com a imprensa.

O vice-presidente da República Hamilton Mourão cumpriu agenda na região da Floresta Nacional de Carajás, em Parauapebas, no sudoeste do Pará, nesta terça (29).

Acompanhado por agentes da Força Nacional, Mourão chegou ao Pará no final da manhã e, ao desembarcar, não falou com a imprensa, se deslocando direto para uma reunião fechada na mina da Vale, que atua na região.

A agenda incluía apresentação sobre mineração na Amazônia e um sobrevoo, em helicópteros, para o Centro de Operações Integradas (COI), onde passou pela mina e usina S11D, do Parque Nacional Campos Ferruginosos, do limite da Flona de Carajás e da Mina N5S.

Mourão visitou as instalações do COI, do Centro de Controle de Emergências da mineradora e participou de um ato de plantio de árvore no Parque Zoobotânico da Vale.

Por G1 PA — Belém

