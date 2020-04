Vicinal Jamanxim recebe cascalhamento até à ponte em Novo Progresso

(Foto:Redes Sociais)- A vicinal Jmanxim esta recebendo serviços de terraplanagem com cascalhamento no trecho da cidade de Novo Progresso até a ponte do Rio Jmanxim.

Este serviço acompanha o nivelamento da vicinal, tem lugar que já foi erguido mais de um metro no leito da estrada vicinal.

O Secretario de Obras José Lopes comanda os trabalhos para que mesmo com as chuvas (inverno amazônico) tenha qualidade nos serviços. Vamos fazer esta vicinal para não dar mais atrapalho aos usuários, peço que tenham paciência ao trafegar, vamos erguer a parte baixa e deixar cascalhado o trecho,disse.

Leia Também:Balsa começa a fazer travessia de veículos no rio jamanxim,em Novo Progresso

O Prefeito Macarrão de Novo Progresso , também acompanha a obra , e afirma o compromisso em fazer este trabalho inicial é até o rio, mas toda a vicinal Jamanxim até o Laranjal deve receber cascalhamento com início do verão nos próximos dias. “Essa estrada é importante e temos que garantido condições de trafegabilidade permitindo o escoamento da produção agrícola, pecuária, garimpos e do transporte escolar”, disse Macarrão, em vídeo nas suas redes sociais.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Fotos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...