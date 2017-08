VIDEO-Águas de Sorriso é multada em R$ 175 mil por despejar grande quantidade de resíduos em córrego

A Concessionária Águas de Sorriso foi penalizada por fiscais da Prefeitura de Sorriso, e terá que pagar uma multa de R$ 175 mil por estar despejando uma quantidade de resíduos acima do limite suportado pelo córrego doo Bairro Benjamim Raiser, fato que estaria causando a morte de peixes no córrego.

A maneira descontrolada que esta sendo jogado os resíduos no córrego tem trazido transtornos e causado o aumento da proliferação de insetos, principalmente mosquitos: “As consequências são a contaminação da água, a proliferação de insetos e também o mau cheiro”, disse o coordenador do núcleo integrado de fiscalização, Reinaldo Nunes.

“É perceptível que o córrego se torna morto a partir do ponto de lançamento. Você encontra vida antes do ponto de lançamento…acima do ponto do lançamento você vê peixes, você vê a água bastante límpida e transparente. Já a partir do ponto de lançamento você vê que o córrego morre, você não vê peixes, não vê nenhuma espécie de vida”, relatou Reinaldo.

A empresa terá 20 dias para se adequar e resolver o problema. Caso não venha a resolver neste prazo, receberá também uma multa diária de R$ 3 mil, até que o problema se resolva.

A concessionária também tem recebido outras duas multas anteriormente, com valores semelhantes, por conta da inadequação da unidade de tratamento de esgoto do bairro São Francisco.



A reportagem contatou a empresa concessionária e através de nota se manifestou dizendo estar tomando as providencias necessárias:

Sobre a notificação que pede esclarecimentos a Águas de Sorriso quanto ao ponto de lançamento de esgoto tratado no bairro Benjamim Raiser, a concessionária esclarece que está tomando todas as providências cabíveis.

Nas últimas semanas, em parceria com a Prefeitura Municipal, a concessionária tem realizado a limpeza e manutenção da área citada, buscando sanar quaisquer impactos ao meio ambiente.

Para mais informações, a concessionária fica à disposição da população pelo telefone 3544 2145.

