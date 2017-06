Câmera de monitoramento flagra assalto em escritório de Novo Progresso;Assista o Vídeo

O suspeito conseguiu entrar no local pela porta com capacete na cabeça, com um revolver em punho ele conseguiu roubar a importância de R$ 4,150(quatro mil cento e cinquenta reais).

Câmeras de monitoramento do escritório em “FR Andreacci Contabilidade e Aassessoria” , no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso, flagraram um assalto na manhã desta quinta-feira (01).

