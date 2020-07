Vídeo: casais são flagrados em orgia dentro de lancha em lago no Brasil

(Foto: Reprodução ) – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra casais fazendo sexo dentro de uma lancha no Lago Paranoá, no Distrito Federal, em plena pandemia do novo coronavírus. As informações são do portal Metrópoles.

Casal grava sexo em plena rodovia e pode ser penalizado; entenda!

Além de descumprir as normas de isolamento social, os casais flagrados mantendo relações sexuais em público cometem o crime de ato obsceno, passível de pena de detenção de três meses a um ano, ou multa

Os casais que aparecem nas imagens não são os únicos brasilienses que parecem não se importar com o crescimento no número de casos da doença na capital do país: reportagens do portal Metrópoles mostraram que o Lago Paranoá é um dos locais preferidos de quem insiste em descumprir as medidas sanitárias para realizar festas clandestinas.

Em uma madrugada, a reportagem chegou a flagrar pelo menos 20 veículos posicionados lado a lado no estacionamento do Deck Sul. Alguns, rebaixados e equipados com aparelhagem de som nas portas e no bagageiro, garantiam música no volume máximo para animação de aproximadamente 30 jovens.

ATENÇÃO! VÍDEO POSSUI CENAS IMPRÓPRIAS PARA MENORES DE 18 ANOS!

Com informações do portal Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...