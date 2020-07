Vídeo: Casal morre após ultrapassar sinal vermelho em cruzamento em Altamira

(Foto:Reprodução/ RomaNews ) – Um casal sofreu um grave acidente na noite desta quarta-feira, 08, em Altamira.

O casal, identificado como Ellayne Ferreira e Yan, teria ultrapassado o sinal vermelho colidindo com uma camionete. Assista imagens da câmera de segurança.

Eles estavam em uma motocicleta e trafegavam pela rua Perimetral. No cruzando com a rua Acesso Dois, no semáforo. Os dois chegaram a serem socorridos, mas morreram no local.

A caminhonete ficou completamente destruída na parte frontal. O motorista da caminhonete teve apenas ferimentos leves.

“Eles passaram no vermelho. O sinal estava aberto para quem ia para a acesso dois, eles estavam indo pela Perimetral e passaram direto”, explicou o agente do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

