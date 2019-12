Vídeo de mulher gritando com religiosa no metrô do Recife viraliza na web: “Quero ouvir Beatles!”

A revolta da passageira com a pregação da religiosa viralizou na web (Foto: Reprodução/Internet)

O metrô do Recife protagonizou, mais uma vez, um meme ambulante. Recentemente um vídeo de duas mulheres discutindo viralizou na web. Enquanto uma religiosa pregava para os passageiros em alto e bom tom, a outra se incomodou com os gritos e exigia silêncio.

Para entender melhor: uma mulher evangélica pregava palavras da Bíblia aos gritos. A outra, por sua vez, tentava escutar a música no fone de ouvido e não se agradou com o barulho. “Eu quero escutar Beatles! Ora me***, cala a boca!”, reclamou a passageira.

A revolta foi tanta que ela chegou a cantar para competir com o barulho da religiosa – que pareceu não se incomodar com os protestos. “Tá vendo que é doida, é doida! Remédio para doido é outro na porta”, justificou aos outros passageiros.

O vídeo já conta com mais de 380 mil visualizações em apenas uma página no Instagram. No entanto, o desfecho foi desconhecido e também não se sabe em qual estação do metrô aconteceu.