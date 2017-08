Vídeo flagra assassinato do empresário Albenor em Itaituba

O empresário Albenor Moura de Sousa, proprietário do Posto Equador, foi assassinado na tarde desta quinta-feira, no município de Itaituba.

Segundo informações, Albenor estava em sua empresa, na área do restaurante, localizada na 18ª Rua, esquina com a Rodovia Transamazônica, quando foi morto com disparos de arma de fogo na região da cabeça, realizados por homem, de aparentemente 25 anos, cor branca e 1.70m de altura.

O suspeito(foto) contou com apoio de outro homem que esperava em uma motocicleta para empreender fuga do local.

FIQUE POR DENTRO: Recentemente, Albenor Moura que foi denunciado como mandante da morte do advogado Raimundo Messias de Sousa, crime ocorrido em setembro de 2003, no município de Itaituba, foi absolvido do crime de homicídio, pelo Tribunal do Júri realizado em maio deste ano, Belém. Na ocasião, Albenor confessou que matou em legítima defesa. Na mesma sessão do Tribunal, condenaram Albenor Moura de Sousa pelo crime de ocultação de cadáver e a pena foi de um ano e seis meses em regime aberto. Na decisão, o cobrador do empresário Luiz Miguel Lobo foi absolvido por negativa de autoria dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

Albenor e Luiz eram acusados de planejar a morte do advogado, cujo corpo foi encontrado apenas dois meses depois do homicídio, escondido em um poço desativado de um posto de combustível que pertencia a Albenor. Ele confessou a autoria do crime alegando legítima defesa.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações do RG 15/O Impacto



