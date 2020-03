Vídeo-Governador anuncia novas medidas com fechamento de bares, restaurantes e casas noturnas

Segundo Helder Barbalho, decisão foi tomada em acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes(Foto:Cristino Martins / O Liberal)

O contraste entre alguns estabelecimentos era visível: enquanto uns amargavam a completa ausência de clientes, outros seguiam concorridos.

O governador Helder Barbalho anunciou pelas redes sociais o fechamento de bares, restaurantes e casas norturnas em todo o Estado. A medida entra em vigor a partir da meia noite desta sexta-feira (20).

Helder informou que esteve reunido com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e que a decisão foi tomada em comum acordo com a entidade.

O governador Helder Barbalho concedeu entrevista coletiva no começo desta tarde no Palácio do Governo, em Belém, onde anunciou medidas mais restritivas para o combate ao coroavírus no estado. Nesta sexta-feira (20), foi confirmado o segundo caso no estado, uma mulher de 36 anos.

Na coletiva, o governador confirmou que o estado tem, até o momento, dois casos confirmados, 32 descartados e 81 em análise.

Entre as medidas, que serão publicadas em edição extra do Diário Oficial, determinação de mudanças em horário de funcionamento para bares, restaurantes, casas de show e shopping centers, suspensão de visitas em unidades prisionais do estado, entre outras.

20.03.20 13h48

