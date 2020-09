Vídeo: homem furta caixão dentro de funerária e deixa em frente da casa de uma mulher em Santarém

Ele deixou o objeto na frente da casa de uma mulher O negócio “tá pegando” no mundo do crime. Um ladrão foi flagrado furtando um caixão (isso mesmo, um caixão) de uma funerária na madrugada da última quinta-feira (3), em Santarém, na região oeste do Pará. Mas, ao que tudo indica, não se trata apenas de um furto, mas de uma ameaça de morte.

You May Also Like