Vídeo: jovem flagra traição, e dá lição chocante

Foto: Reprodução Youtube.

A norte americana Mandie Pistol descobriu que o namorado a estava traindo com outra mulher e não pensou duas vezes em dar uma lição, digamos, chocante no rapaz, gravando toda a ação.

Em um vídeo publicado no YouTube, a jovem diz: “O que ele não sabe é que descobri que estava me traindo há algum tempo. O que ele não se lembra é que ele me deu um taser de presente”.

Um taser é uma arma que fornece uma descarga elétrica de alta tensão que não é capaz de matar, mas serve para imobilizar o possível agressor. Ao lado de Mandie está uma amiga, que consegue dizer apenas: “Ai, merda!”.

Com passos firmes, a jovem entra na casa, abre a porta e flagra a outra deitada no colo do namorado. “Quem é a vadia?”, pergunta a jovem. “Ela não é minha namorada”, responde o jovem. Logo depois, ela ativa a arma e dá um choque na região da genitália do rapaz. Não há informações se eles conversaram depois, nem sobre o estado de saúde do garoto.

Fonte: DOL.

