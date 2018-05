[Video] Lava derrete carro no Havaí

Imagens incríveis mostram momento em que vulcão Kilauea alcança e destrói um Ford Mustang.

O vulcão Kilauea está em atividade no Havaí desde o dia 4, forçando residentes a abandonarem suas casas. 26 construções já foram destruídas pela lava em uma região da Big Island que vivia sob alerta. O vulcão entrou em atividade após diversos tremores de terra, um dele tendo alcançado o nível 5.0 na escala de perigo. Felizmente, não há notícias de feridos. E infelizmente, alguns carros não foram salvos, incluindo este Ford Mustang que foi consumido pela lava.

As imagens são da CBS Miami. No domingo à noite (6), uma nova fissura se abriu na região havaiana, a 19 quilômetros do vulcão. Um alerta de celular avisou aos moradores para que se retirassem da área, segundo reportou a agência Reuters. No total, 1.700 pessoas tiveram que deixar suas casas.

Enquanto isso, um pobre Ford Mustang foi deixado para trás. Um bolo de lava que passava por um declive foi de encontro ao automóvel e o consumiu em uma velocidade inesperada. As imagens impressionantes mostram em detalhes como a lava se move sobre a via até alcançar o Mustang. Antes disso, a magma já havia rompido um portão de metal.

O Mustang em questão parece ser da geração passada, vendida entre 1990 e 2004.

No domingo, alguns residentes locais puderam retornar às suas casas para buscar animais de estimação, remédios e checar as condições de suas propriedades, segundo a Reuters. Jeremy Wilson foi um deles, e encontrou seu domicílio rodeado por fissuras. “Minha casa está bem no meio”, contou ele à agência de notícias. Ele teria desistido de alcançar o local e retornado quando viu vapor saindo de rachaduras na estrada.

Às 3:30 da segunda-feira, no horário local do Havaí, cerca de 161 novos moradores tiveram que deixar suas casas. Elas foram abrigadas em centros de evacuação. Ainda segundo a Reuters, os moradores da região atingida pelo vulcão Kilauea conheciam os riscos.

A moradia na área era mais barata devido às chances de que ocorressem erupções. O Kilauea é um de cinco vulcões em atividade no Havaí.

Na sexta-feira, um terremoto com magnitude de 6.9 voltou a abalar a região, o maior desde 1975. Em um período de 24 horas, terminando ontem (8), foram registrados 142 tremores de terra. Geólogos acreditam que pode ocorrer o mesmo que em 1955, quando erupções contínuas ocorreram por 88 dias e cobriram 4 mil acres de lava.

Esperamos que outros carros tenham sido salvos da lava junto com seus donos.

