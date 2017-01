Vídeo – Mãe e delegado falam sobre o caso Paula Andressa desaparecida em Pontes e Lacerda (MT).

A mãe da Jovem “Paula Andressa” que saiu de Novo Progresso para tentar a vida em um garimpo no estado do mato grosso, confirmou que a filha morava a alguns anos em Novo Progresso onde foi ” Promoter de eventos” e por ultimo trabalhava com esposo em uma funerária. Saiu de Novo Progresso após separação e foi para o Garimpo em Ponte Lacerda (MT), tentar a vida!



Caso de uma jovem que saiu de São José das Palmeiras para tentar a vida no norte do país e desapareceu há quase um mês na cidade de Pontes e Lacerda no Mato Grosso, tem mobilizado autoridades, familiares e amigos que buscam uma resposta para este sumiço repentino e cheio de suspeitas.

Paula Andressa Gregório da Silva estava envolvida com grupos que atuam em garimpos na região de Pontes e Lacerda e tanto a polícia quanto a família já acreditam que ela pode ter sido morta. A casa onde a jovem morava foi encontrada aberta, no interior estavam seus documentos e pertences pessoais, sua mãe garante que ela não possuía ouro ou dinheiro, o que descarta a possibilidade de ela ter sido vítima de assaltantes. Para a mãe, dona Rosa, a filha pode ter sido levada por pessoas que buscavam informações que Paula poderia ter sobre assuntos relacionados ao garimpo, já o delegado responsável pelo caso, Gilson Silveira, acredita que a morte pode estar relacionada a grupos que atuam de forma ilegal na extração de ouro em uma região conhecida como “Nova Serra Pelada”.

O Jornal Costa Oeste conversou com Rosa Gregório da Silva e o delegado Gilson Silveira. A mãe falou das últimas palavras de Paula e da angústia em saber do paradeiro da filha, enquanto o delegado revelou que as investigações estão bastante avançadas e que o caso pode estar muito perto de ser elucidado. Confira!

Polícia deve fazer busca por corpo de jovem desaparecida em garimpo ilegal de Pontes e Lacerda.

A Polícia Civil de Pontes e Lacerda,deve fazer buscas na área de garimpo ilegal conhecida como ‘Nova Serra Pelada’, naquele município, em busca do corpo da jovem Paula Andressa, de 29 anos, que desapareceu no começo do mês. A área, que havia sido ocupada pela terceira vez em dezembro, foi desocupada na terça-feira (24) após ação de forças policiais.

Segundo os familiares da jovem, o último contato com Paulo foi feito por telefone no dia 3 de banner-materia-1janeiro. Ela saiu de São José das Palmeiras (PR) e morou no Pará antes de tentar a sorte na área de garimpo.

De acordo com o delegado Gilson Silveira, com a desocupação o Corpo de Bombeiros, com o auxílio de cães farejadores devem se deslocar até a Serra da Borda para realizar as buscas. “Tivemos a informação de que há um corpo enterrado em um local do garimpo. Ainda não há confirmação de que o corpo é da jovem desaparecida”, afirmou.

O desaparecimento da jovem é investigado e a hipótese de assassinato não é descartada. “Não podemos afirmar que ela esteja morta, mas o caso ainda é tratado como desaparecimento”, disse.

