Vídeo mostra agente da SEFA agredindo motorista no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução)- Um motorista é agredido por um agente de fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Pará – SEFA/PA, ao perceber que estava sendo filmado. O caso aconteceu na tarde de quarta (15) na divisa entre o estado do Pará e Maranhão. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a agressão. O agente de trânsito agrediu o motorista que estava filmando ocorrido para repassar ao patrão disse. Assista;

You May Also Like