Vídeo mostra barcos afundando em festival de pesca de Cáceres

Por:MATO GROSSO MAIS Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um vídeo feito por um espectador mostra o momento em que a largada da competição é realizada e na sequência o incidente envolvendo as duas embarcações. O fato aconteceu na praia do Daveron.

Por sorte, a equipe organizadora do evento agiu rápido e conseguiu dar atendimento aos competidores, com isso, ninguém se feriu.

You May Also Like