Vídeo mostra bebê sendo resgatado vivo após bisavó enterrá-lo no quintal

Cenas absurdamente fortes mostram o momento em que policiais militares resgatam uma recém-nascida que foi enterrada viva no quintal de casa pela própria bisavó.

Em entrevista ao UOL, a Polícia Militar informou que a bebê é uma índia pertencente à tribo Tamayura e ficou sete horas debaixo da terra até ser encontrada. O caso absurdo aconteceu na cidade de Canarana, a 838 km de Cuiabá, Mato Grosso.

Na terça-feira (5), o bebê foi encaminhado para o Hospital Regional de Água Boa com suspeita de duas fraturas no crânio. E na quarta (6), os médicos disseram que a pequena apresentou insuficiência respiratória; no entanto, não corre risco de morrer.

EXPLICAÇÕES

Em depoimento, a bisavó da criança alegou que o bebê foi enterrado porque ela pensava que estava morta, já que ela não teria chorado após ter o cordão umbilical cortado.

A Polícia Militar disse também que soube do fato após receber uma denúncia anônima de que teria uma criança nascida morta e enterrada no quintal de uma casa. A bisavó da recém-nascida disse que é comum a prática de enterrar parentes mortos sem avisar a polícia ou qualquer autoridade.

+ As imagens abaixo são fortes e mostram o momento em que a índia recém-nascida é resgatada pelos militares:



(Com informações do Notícias UOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...