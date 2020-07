Vídeo mostra colisão entre motos que deixou duas vítimas fatais em Itaituba

O acidente aconteceu entre duas motos bros no início da madrugada deste domingo, 12 de Julho de 2020, no cruzamento da Travessa 13 de Maio com a 14ª Rua do Bairro Bela Vista, em Itaituba, sudoeste do estado. (Foto: Divulgação/ Redes Sociais)

Segundo informações, o acidente aconteceu por volta de 1hs40min. Uma das vítimas foi; JUSCELINO SOUSA FREITAS FILHO, de 30 anos, natural de Arame/MA, que trabalhava como técnico em impressora. Ele estava conduzindo uma HONDA/NXR160-BROS/PLACA –QEP-7944/VERMELHA. Segundo o boletim de ocorrência registrado na delegacia de polícia civil de Itaituba, o mesmo trafegava pela 14ª Rua, (PARE), quando atravessou a TV 13 de maio, e foi atingido por outra moto.

A outra vítima foi identificada por; WARLISSON DA CONCEIÇÃO SOUZA, NATURAL DE ITAITUBA-PÁ, DE 22 ANOS, que TRABALHAVA COMO COBRADOR. Ele estava conduzindo uma HONDA/NXR150/BROS/VERMELHA, e trafegava pela Travessa 13 de Maio, (PREFERENCIAL), quando atingiu a moto que era conduzida por JUSCELINO. O acidente foi registrado por câmeras de um clube de festa localizado no cruzamento.

Vejam os vídeos.

.

(VÍDEO – 01)

A batida foi muito violenta; JUSCELINO SOUSA, foi jogado para a calçada de uma peixaria, e morreu na hora, já WARLISSON DA CONCEIÇÃO, ainda foi sorrido pelos militares do corpo de bombeiros, e levado ao Hospital Municipal, porém morreu após poucos minutos de dar entrada. As duas motos foram recolhidas do local e levadas para a delegacia de polícia civil.

(VÍDEO – 02)

