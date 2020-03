Vídeo mostra colisão frontal entre carro e moto que matou casal em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O motorista do carro que causou o acidente foi identificado como Robson Barbosa, e o caso é investigado pela Polícia Civil de Parauapebas. Após a colisão, testemunhas contam que ele saiu do carro e ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), relatando rapidamente o caso e logo fugindo em seguida.

Testemunhas contam que tentaram ajudar o casal, mas ambos morreram quase que instantaneamente. Com a força do impacto, o casal foi arremessado, enquanto o carro também foi aos ares e parou na beira da estrada. O carro do homem ficou parcialmente destruído, mas não há informações se o condutor sofreu algum ferimento na colisão frontal.

Um grave acidente de trânsito, com imagens impressionante registradas por uma câmera de segurança, resultou na morte de duas pessoas na tarde de sábado (07) em Parauapebas, sudeste paraense. Zelina Alves dos Santos e José Francisco dos Reis foram atingidos por um carro na Estrada Faruk Salmen. Nas imagens, é possível ver que o motorista do carro branco, aparentemente, tenta desviar de um carro estacionado e atinge os dois na moto ao entrar na contra-mão.

(Foto:Reprodução) – Homem e mulher foram arremessados, enquanto motorista do carro fugiu do local

