As imagens foram gravadas e divulgadas por vizinhos que estavam revoltados com o que a criança estava sofrendo. Em posse dos vídeos, a polícia intimou a mulher para prestar esclarecimentos na delegacia local. A mãe perdeu a guarda da menina, que foi encaminhada pelo Conselho Tutelar a um abrigo.

Nas imagens é possível ver a criança sendo sufocada com um pedaço de pano. Em outro momento, ela está de joelho sob pedras com um tijolo na cabeça.

Vídeo mostra criança sendo sufocada e torturada pela própria mãe no interior do Pará (Foto:Divulgação )

