Vídeo mostra explosão de caminhão-tanque na BR-163; duas pessoas morreram

(Foto:Divulgação /Corpo de Bombeiros) – Um vídeo impressionante mostra o momento em que um caminhão-tanque explode, no final da manhã desta quinta-feira (13), na rodovia BR-163, na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. Duas pessoas morreram no incidente.

De acordo com informações do portal O Livre, o caminhão estava parado em uma empresa, no quilômetro 117 da rodovia BR-163, e algumas pessoas realizavam manutenção no veículo, por volta das 11h30. De repente, o veículo explodiu.

Uma equipe de resgate da Rota do Oeste, concessionária que administra trechos da rodovia, socorreu uma vítima, que foi encaminhada ainda com vida para o Hospital Regional de Rondonópolis. A vítima, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados pela concessionária, combateram o incêndio formado pela explosão e, após a realização de perícia, retirou o corpo da segunda vítima, que estava no teto do barracão.

Veja o momento da explosão.

Com informações do portal O Livre

