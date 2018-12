Vídeo mostra filho de ex-prefeito agredindo ex-namorada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Para de me bater. Você vai me matar desse jeito”, dizia a vítima.

Nas imagens, o agressor discute com a advogada e a chama de “fingida” por várias vezes. Ela pede para ele parar, mas o bate boca e as agressões continuam.

O vídeo mostra o homem espancando a mulher de 26 anos com socos, pontapés e em um certo momento ele tentou asfixiá-la. O motivo seria o fato dele não aceitar o fim do relacionamento.

Imagens de uma advogada sendo violentamente agredida pelo ex-namorado causou revolta nas redes sociais. O autor das agressões seria o piloto Victor Junqueira, 24 anos, filho do ex-prefeito de Anápolis (GO).

