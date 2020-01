Vídeo mostra mulher sendo atingida na cabeça em Sorriso Mato Grosso; PMs são presos

Crime ocorreu na noite de sexta (17), mas imagens só vieram à tona nesta segunda-feira (20) (Foto:Reprodução)

Casal estava sentado em um banco quando foi abordado pelos dois homens

Uma câmera de segurança flagrou um homem atirando à queima-roupa em Elizangela Moraes, de 44 anos, na noite de sexta-feira (17), em Sorriso (a 397 km de Cuiabá). Dois policiais militares são suspeitos de cometerem o crime.

Nas imagens é possível ver a vítima sentada em um banco na rua enquanto abraça um homem.

Na sequência, dois homens – que seriam policiais militares – se aproximam do casal e um deles aponta uma arma para a cabeça das vítimas, efetua um disparo e segue andando. O tiro, aparentemente, não atinge ninguém.

Já o comparsa parece brigar com o casal e dá um tapa no rosto do homem.

A mulher se levanta, é agredida com socos pelo suspeito e cai no colo do namorado.

O primeiro homem, então, retorna para a confusão, aponta a arma para Elizangela novamente e atira, desta vez atingindo a cabeça dela.

A mulher cai no chão inconsciente e a dupla sai andando tranquilamente. A vítima está internada em estado grave.

No boletim de ocorrência registrado na noite do crime, consta que a Polícia Militar recebeu diversas ligações de que estava acontecendo uma briga generalizada em um bar envolvendo os dois policiais.

Em determinado momento da briga, conforme o relato, os militares teriam atirado para o alto e em direção à rua e uma das balas atingiu Elizangela, que estava sentada no banco do outro lado da via.

Os PMs suspeitos pelo crime foram presos e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

Veja o vídeo:

