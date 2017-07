Vídeo mostra pessoas caindo de brinquedo em parque nos EUA

Acidente em Ohio deixou um morto e sete feridos, cinco em estado grave

COLUMBUS — Uma falha mecânica causou um acidente grave em um brinquedo de uma feira em Ohio, nos Estados Unidos, deixando pelo menos um morto e sete feridos, sendo cinco deles em estado grave, na noite desta quarta-feira. Os outros dois estão estáveis, informou Steve Martin, chefe dos bombeiros na cidade de Columbus, Ohio.

Ainda de acordo com Martin, o homem que morreu foi uma das pessoas lançadas ao ar a partir do brinquedo chamado “Fire Ball” (Bola de Fogo), no primeiro dia da feira. Imagens registradas por visitantes mostram as vítimas caindo da atração mecânica que balançava de um lado para o outro enquanto girava.

O governador de Ohio, John Kasich, afirmou, em comunidado, que estava “terrivelmente triste pelo acidente, pela perda de uma vida e pelas pessoas que ficaram feridas enquanto se divertiam na feira”. Kasich garantiu que uma investigação completa foi aberta e que todos os brinquedos mecânicos foram fechados até que se completem inspeções de segurança.

A organização da feira não ofereceu uma resposta imediata sobre o episódio, mas no Twitter informou: “Há um relato de acidente. Estamos investigando e informaremos quando encontrarmos algo”.

FEIRA REABRIU NESTA QUINTA

A feira retomou suas operações nesta quinta-feira, mas sem que os brinquedos estivessem funcionando. Segundo autoridades, eles só retornarão quando sua segurança for certificada.

Um bombeiro disse à emissora WKRC-TV que o homem morto tinha 18 anos e os feridos, entre 13 e 41.

