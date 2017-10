Vídeo mostra policial militar arrastando burro amarrado a carro em Goiânia

“Todos os animais são protegidos. Quando se proíbe esta crueldade contra os animais, na verdade estamos protegendo a saúde psíquica do próprio ser humano. Todo mundo fica indignado com esta atitude”, concluiu.

Segundo o delegado Luziano Carvalho, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), o homem alegou que estava aplicando remédio no animal, que ficou agitado e deu um coice na cabeça ele. Por conta disto, o policial contou que amarrou o bicho no veículo para levá-lo até uma árvore, onde, segundo ele, o amarraria.

A Polícia Civil investiga um vídeo que mostra um policial militar de 54 anos arrastando um burro amarrado a um carro, em Goiânia. Na gravação, o homem aparece dando arranques no veículo, puxando o animal com violência (assista acima). De acordo com a corporação, o suspeito negou que teve a intenção de machucar o animal.

You May Also Like